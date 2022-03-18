Элиста, , 19:20 — REGNUM В Калмыкии прошли мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Элисте 18 марта нарисовали карту полуострова и развернули флаг Донецкой Народной Республики в знак поддержки специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы вместе собрались, чтобы поддержать российских военных, которые исполняют воинский долг, защищают мирных жителей и отстаивают интересы нашей страны в борьбе с неонацизмом. Россия была, есть и будет великой державой! С какими бы мы вызовами не сталкивались, мы это будем доказывать. Потому что сила — V правде!» — сказал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Вместе мы едины!», «Элиста — за Крым и Донбасс!» — гласили надписи на плакатах жителей Калмыкии, пришедших на митинг-концерт. Участники концерта выстроились в латинскую букву «Z», выразив поддержку Вооружённым силам России, а также по цвету российского триколора.

На площади Победы в Элисте выступили творческие коллективы Калмыкии, а также артисты из Донбасса.

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