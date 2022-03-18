Турин, Италия, , 19:15 — REGNUM Несмотря на вылет из Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 на стадии 1/8 финала турнира руководство туринского «Ювентуса» не собирается отправлять в отставку главного тренера основной команды Массимилиано Аллегри. Об этом 18 марта сообщило издание Sky Sport Italia.

Массимилиано Аллегри Pianetagenoa1893.net

На стадии 1/8 финала самого престижного еврокубка «Ювентус» потерпел поражение от испанского «Вильярреала» с общим счетом 1:4 (1:1, 0:3). Единственный мяч «старой синьоры» забил 22-летний таранный форвард сборной Сербии Душан Влахович после передачи Данило.

После 29-ти сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Ювентус», одержав шестнадцать побед и набрав 56 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. В 30-м туре «Ювентус» сыграет с «Салернитаной».