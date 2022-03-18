Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Сотрудники администрации губернатора Санкт-Петербурга и исполнительных органов власти Северной столицы после окончания рабочего дня провели флешмоб в честь дня воссоединения Крыма с Россией и в поддержку российской армии, принимающей участие в спецоперации по защите Донбасса.

Российский флаг Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Как сообщили в администрации, у Смольного сотрудники выстроились в колонну, украшенную цветами российского флага. В акции приняли участие Балтийский духовой оркестр, казачий ансамбль «Атаман», артисты центра искусств «Эдельвейс». К участникам флешмоба обратился губернатор Александр Беглов:

«Наш президент принял единственно возможное решение! Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики. Спецоперация идет для того, чтобы защитить наших детей, стариков, женщин. Мирное население. Вместе мы обязательно победим. Все трудности, с которыми мы столкнемся — преодолимы. Потому что мы ленинградцы-петербуржцы. Мы вместе с Россией, мы вместе с нашим президентом. Наши поздравления крымчанам! Процветания нашей стране».

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