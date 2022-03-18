Берлин, 18 марта, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Фундаментом для отношений России с любой страной будет категорическое недопущение вмешательства в наши внутренние дела, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 марта, комментируя высказывания канцлера Германии Олафа Шольца.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Ранее Шольц заявил, что военная операция на Украине якобы является «войной Путина» и что не следует ставить знак равенства между президентом России и ее народом. Фундаментом для развития хороших отношений может быть Россия без Владимира Путина, полагает канцлер.

«Канцлер ФРГ Шольц обнаглел. Хотя, возможно, он уже из того поколения европейских политиков, которые не хотят даже знать о том, что такое Устав ООН и принципы международного права. А стоило бы ему помнить и о суверенном равенстве государств, и о краеугольном принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.

Понятно, что Устав ООН разрабатывался без участия Германии, но ФРГ позже просилась в ООН и мы не стали препятствовать её вступлению. Лидеры ФРГ 1960-х и 1980-х годов отдавали себе отчёт в том, что такие документы, как устав ООН, надо чтить — хотя бы внешне. Теперь, как мы видим, уважения к ним у части немецкой элиты нет никакого. Одно презрение. И к нашей стране Шольц и ему подобные в Германии относятся с презрением. Немец поучает Россию кого ей иметь в качестве своего правителя — вот до чего мы докатились!

Впрочем, это уже не немецкая, а американо-немецкая элита. В США говорят: я американец итальянского, скажем, происхождения. А мы вполне о персонажах типа Шольца можем сказать: «немец американской привязки» или «немец глобалистской привязки». Но призывать немцев его сместить не будем: сами разберутся!

В том, как проявил себя новый канцлер Германии, — хороший урок для наших германофилов. Что-то я не слышал, чтобы они предупреждали нас о такой метаморфозе в мозгах немецкой элиты. Не говорили нам о ней и многочисленные участники всякого рода культурных и других собраний российской и немецкой элит. Не видели? А куда тогда смотрели?