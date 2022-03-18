Чебаркуль, Челябинская область, , 19:08 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области 18 марта прошёл праздничный концерт по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с Россией. Возле кинотеатра «Волна» собрались сотни человек, сообщили журналистам в мэрии.

Российский триколор

Дарья Драй, ИА REGNUM

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На импровизированной сцене выступили артисты, а жители города с удовольствием им подпевали. Также они размахивали флагами, в том числе и российским триколором.

«Каждого присутствовавшего на концерте сегодня объединяли общие чувства — гордость за свою страну и любовь к Родине», — говорится в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетие «Крымской весны» в России отмечали 18 марта.