София, , 19:06 — REGNUM C 24 февраля нынешнего года на территорию Болгарии прибыли 94 500 украинских граждан, покинувших родину из-за обострения ситуации на Украине. Об этом 18 марта сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, из них в болгарских гостиницах и на государственных базах отдыха централизованно размещено 25 тысяч человек. При этом так называемого «экономического убежища» в стране попросили всего 150 человек.

Как отмечено в заявлении правительства Болгарии, пункты временного приема и регистрации украинских переселенцев действуют в восьми болгарских регионах. Предполагается, что в обозримом будущем соответствующие документы можно будет получить в основных отделениях МВД Болгарии.

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