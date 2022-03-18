Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, требуя удалить запись о фальшивом «российском ударе» по роддому в Мариуполе.

Твиттер edar

Об этом сам Дмитрий Полянский сообщил 18 марта в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром Twitter заблокировал мою учетную запись, потребовав удалить твит от 9 марта, в котором я информирую, что за два дня до этого в ходе заседания Совета Безопасности мы предупредили о том, что роддом в Мариуполе, по которому Россией якобы был нанесен удар, вызвавший человеческие жертвы, был задолго до этого превращен украинскими националистами в огневую точку», — написал российский дипломат.

По словам Полянского, администрация Twitter сочла его запись нарушением запрета «участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба».

«Число пользователей моего англоязычного Twitter в последние дни достигло 22 тыс., его часто цитировали в западных СМИ, опубликованная информация мгновенно расходилась среди аккредитованных при ООН журналистов. При этом я не отключал службу обмена личными сообщениями и всегда старался отвечать журналистам и простым пользователям, интересовавшимся нашей позицией», — добавил Полянский.

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