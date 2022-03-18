Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Кинокомикс «Бэтмен» сумел собрать $500 млн в мировом прокате. Соответствующую информацию 18 марта приводит портал «Игромания».

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

Известно, что сборы картины во всём мире в настоящее время составляют $505 млн, что на $45 млн выше показателя на старте этой недели. Также фильм был признан самым успешным международным дебютом в кино в 2022 году и продемонстрировал лучший старт у Warner Bros. на рынке вне США с 2019 года.

Ранее стало известно, что «Бэтмен» появится в цифровом прокате 19 апреля 2022 года. Уточняется, что фильм будет представлен в онлайн-кинотеатре HBO Max.

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