София, , 19:01 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Болгарию с официальным визитом. Об этом 18 марта сообщает софийская газета «Факты».

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

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По предварительным данным, глава американского оборонного ведомства прибыл на авиабазу «Безмер» в Ямболской области (Юго-Восточная Болгария) в условиях строгой секретности. В ближайшее время он будет доставлен в Софию.

Напомним, Остин находится в Болгарии по специальному приглашению своего болгарского коллеги Драгомира Закова.

В субботу, 19 марта глава Пентагона встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым и рядом болгарских парламентариев.

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