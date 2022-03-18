Бухарест, 18 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Румынии насчитывается более 1,3 млн детей, проживающих в условиях крайней бедности. Об этом, со ссылкой на заявление румынского министра по делам семьи Габриелу Фиря, сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

По слова Фири, абсолютное большинство указанных маленьких граждан не имеют постоянного места проживания, нерегулярно питаются, а также не посещают школы и внеклассные занятия.

«Усилия, предпринимаемые государством по обеспечению малоимущих румынских семей продуктами питания и финансовыми выплатами, на данный момент эффективны лишь частично, — констатировала Фиря. — Необходима всеобъемлющая постоянная акция повышению их жизненного уровня».

Как подчеркнула министр, в данном контексте приоритетной задачей официального Бухареста является привлечение как можно большего количества средств из Европейского социального фонда.