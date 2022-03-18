Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Информация о ликвидации на Украине трёх американских военных инструкторов, воевавших на стороне ВСУ, не соответствует действительности, сообщает 18 марта Reuters со ссылкой на заявление Национальной гвардии США.

Солдаты Национальной гвардии США The National Guard

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Накануне пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении трёх американских военных инструкторов во время освобождения города Марьинка от украинских боевиков.

Между тем представитель Национальной гвардии США Трейси О'Грейди заявил, что упомянутые в российских СМИ американские военные находятся в безопасности и не являются наёмниками, убитыми в ДНР.

Ещё один неназванный официальный источник заявил агентству, что двое из этих военнослужащих всё ещё служат в Национальной гвардии Теннесси и находятся на территории штата, а третий мужчина уже покинул службу.

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