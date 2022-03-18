Бухарест, , 18:46 — REGNUM Спецподразделения полиции столицы Румынии задержали местного жителя, подозреваемого в «промышленном производстве» наркотических веществ. Об этом 18 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, указанный мужчина оборудовал в своей квартире в центре города крупную лабораторию по синтезу и созданию соответствующих средств. Объемы его «деятельности» не уточняются, однако известно, что прибыль от нелегального бизнеса составляла ежемесячно десятки тысяч долларов.

Ведется следствие. Если вина задержанного лица будет доказана в судебных органах, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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