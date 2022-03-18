Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. США и нынешние власти Украины должны ответить на вопросы, касающиеся военно-биологической деятельности на украинской территории, заявил 18 марта на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Он подчеркнул, что Вашингтон и Киев должны дать всеобъемлющие разъяснения.

«Россия раскрыла недавно обнаруженные соответствующие документы. Замешанные стороны должны ответить на вопросы и представить своевременные и всеобъемлющие разъяснения, чтобы снять сомнения международного сообщества. Мы не считаем, что требуем от них слишком многого. В этом вопросе не должно быть двойных стандартов», — сказал Чжан Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Минобороны РФ опубликовало часть данных о более чем 30 биологических лабораториях США на Украине, работавших с возбудителями смертельных болезней.