Нижний Новгород, , 18:40 — REGNUM Жители Нижегородской области в соцсетях в последнее время жалуются на отсутствие в местных аптеках некоторых видов жизненно важных лекарств. Люди опасаются, что нехватка этих медикаментов может продлиться долго.

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Региональное министерство здравоохранения пообещало решить проблему нехватки жизненноважных лекарственных препаратов до конца марта.

В ведомстве отмечают, что прекращения поставок зарубежных медикаментов в Нижегородскую область не ожидается, а возникший дефицит носит сугубо временный характер и связан с нарушением логистических цепочек.

«Медикаменты уже прибыли на оптовые склады в Нижегородской области. Их поступление в аптеки ожидается в конце первого квартала текущего года», — уточнили в региональном минздраве.