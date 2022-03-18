Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Нью-Йорке после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вновь прошел ежегодный парад в честь Дня святого Патрика, сообщает 18 марта Reuters.

Собор Святого Патрика. Нью-Йорк

Толпы людей, одетых в изумрудно-зеленые костюмы, вышли на улицы одного из крупнейших городов США, чтобы поприветствовать участников парада, которые прошли по пятой авеню Манхэттена.

Дождь и пасмурная погода не помешали оркестру, играющему на волынках, артистам и политикам, а также сотрудникам пожарной службы и полиции Нью-Йорка пройти по длинной авеню и отдать дань ирландскому наследию.