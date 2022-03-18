Екатеринбург,
18 марта 2022, 19:57 — REGNUM Жители Екатеринбурга 18 марта отметили восьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В Историческом сквере собрались более 12 тыс. человек.
Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»
Среди них руководители Екатеринбурга и Свердловской области, представители общественности, спортсмены и многие другие.
Отметим, одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга прошёл автопробег, который завершился на площади 1905 года.
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России
Алексей Колчин © ИА REGNUM