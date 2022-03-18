Бухарест, , 18:36 — REGNUM В центре столицы Румынии под снос будут отправлены десятки строений, включая жилые дома и административные здания. Об этом 18 марта сообщает бухарестский информационный портал Hotnews.

Снос Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котёночкин.1969. СССР

Согласно официальной информации, указанная акция, санкционированная городской администрацией, направлена на расширение ряда улиц, а также увеличение полос автомобильного движения на проезжей части.

«В целом это улучшит условия дорожного движения в Бухаресте и поможет решить проблему пробок на основных городских направлениях», — подчеркнул столичный примар (мэр) Никушор Дан.

Напомним, в последний раз масштабная реконструкция центра Бухареста проводилась в 1970-х — 1980-х годах. Тогда соответствующие мощности были направлены на расширение правительственного квартала.

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