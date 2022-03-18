Москва, , 18:34 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия решила повысить до €1 тысячи (115 тысяч рублей) порог беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз для физических лиц. Об этом стало известно в ходе заседания ЕЭК под председательством вице-премьер-министра Киргизии Арзыбека Кожошева.

ЕАЭС

Отметим, что увеличение лимита вводится на временной основе и будет действовать до 1 октября 2022 года.

Также представители государств-членов ЕАЭС договорились упростить процедуру документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского союза.

Кроме того, члены Совета ЕЭК приняли решение расширить возможности упрощенной и ускоренной регистрации лекарственных средств, и включить в перечень товаров для госзакупок еще 52 позиции.

Это позволит фармацевтическим компаниям минимизировать потери, связанные с нарушением логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины, а также снимет многие административные барьеры.