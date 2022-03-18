Казань, , 18:29 — REGNUM В Казани появилось новое граффити на патриотическую тему на фасаде теплового пункта, расположенного во дворе дома №14 по улице Бондаренко. На фоне флага России изображен Казанский Кремль, рисунок дополняет надпись «Zа Россию!», работа еще не окончена, сообщает пресс-служба мэрии.

В Казани появилось новое граффити на патриотическую тему Kzn.ru

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Идея принадлежит казанскому художнику, автору многочисленных граффити Азату Алееву, известному как SlyDog. Нарисовать граффити Алееву помогает художник Роман Левашов. К ним также присоединился ученик шестого класса гимназии №94 Московского района Казани Амир Багаветдинов.

«Этим рисунком мне хотелось поддержать нашу страну в непростые времена, показать, что сила России в ее народе, сплоченности и единстве», — рассказал Азат Алеев.

Напомним, 18 марта в честь восьмой годовщины «Русской весны» и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе в городах страны проходят митинги, концерты и другие праздничные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии 18 марта в парке Победы состоялась патриотическая акция «Крымская весна». Мероприятие приурочено к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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