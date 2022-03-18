Вашингтон, 18 марта, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Американская телевизионная компания Fox News обжаловала решение судьи, разрешившего фирме Smartmatic, разрабатывающей машины и технологии для голосования Smartmatic USA, подать иск о клевете на сумму $2,7 млн. Фирма утверждает, что Fox News незаконно обвинила ее в фальсификации президентских выборов 2020 года, на которых одержал победу Джо Байден, сообщает 18 марта Reuters.

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Юристы Fox News утверждают, что у разработчика оборудования для голосования нет свидетельств того, что телевизионный гигант умышленно действовала с целью нанести фирме вред.

Напомним, что Smartmatic USA подала иск против Fox News Media и ведущих ее телеканалов Лу Доббса, Марии Бартиромо и Джанин Пирро, а также против личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и юриста Сидни Пауэлл. В иске утверждается, что телекомпания провела «кампанию по дезинформации» и без оснований обвинила Smartmatic USA в «краже результатов» президентских выборов.