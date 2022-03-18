Москва, 18 марта, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) оказал помощь свыше 4,5 тысячам детей из числа вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом в пятницу рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции в Москве.

РКК Российский Красный Крест

Пресс-конференция «Дети Донбасса в России. Как и чем можно помочь?» прошла 18 марта 2022 года в ТАСС и была посвященадетям Донбасса, вывезенным на территорию России. Участие в ней приняли Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, председатель Совета ассоциации приемных родителей Наталья Городиская, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.

«Среди вынужденных переселенцев очень много детей. И это не только те, чьи родители обратились с вопросом о размещении, но и те, кто остановился у знакомых и родственников. Например, в Ростовской области Российский Красный Крест уже помог более 3 000 детей, которые находятся в пунктах временного размещения, и более 500 детям, остановившихся вне их. В Воронежской области эти цифры 700 и 250 соответственно», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Он отметил, что при формировании гигиенических и продуктовых наборов для детей учитывается, что их потребности различаются в зависимости от возраста.

«В набор для самых маленьких детей до полугода входят смеси, каши и средства гигиены, а в набор для детей от 6 до 12 месяцев, например, добавляются пюре. Однако мы понимаем, что не всем детям подходят продукты, которые есть в этих наборах и стараемся их максимально индивидуально формировать», — уточнил Павел Савчук.

Председатель РКК сообщил, что во вторник, 22 марта, на склад штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове будет доставлено еще 8 тонн детского питания, которые будут в дальнейшем распределены среди нуждающихся.

«Сейчас в Ростовской области находятся 700 детей из детских домов и приютов. Мы совместно с Министерством образования Ростовской области готовы помочь в предоставлении детям новой одежды к весеннему сезону. Общая сумма закупки составит порядка 3 500 000 рублей», — сообщил Павел Савчук.

Кроме того, добавил Павел Савчук, Российский Красный Крест приобрел для семей с детьми 100 колясок, а также оказывает психосоциальную поддержку. На данный момент такую помощь получили уже более 50 детей.

«Мы стараемся реагировать и на нестандартные запросы. Например, в одном из пунктов временного размещения находятся дети из Луганского социально-реабилитационного центра. Оттуда поступила заявка на приобретение телевизора и раскрасок для организации досуга детей. И мы доставили все вместе с кондитерскими изделиями», — рассказал Павел Савчук.

Кроме того, в рамках штаба #МЫВМЕСТЕ было открыто отдельное направление #МЫВМЕСТЕ-детям. С 19 февраля волонтеры этого направления организовали 1 233 досугово-развлекательных мероприятия для детей, находящихся в пунктах временного размещения в 32 субъектах России. Среди них мастер-классы, квесты, постановочные спектакли, анимационные программы, поздравления детей с днями рождения и многое другое.

Как рассказал председатель РКК, вынужденные переселенцы могут получить психосоциальную помощь в чат-боте, который работает в Телеграм, Viber и ВКонтакте. За все время на него поступило более 3 тысяч обращений. Также действует горячая линия Российского Красного Креста по номеру телефона 8800700 44 50. По нему люди могут получить психологическую и социальную поддержку, консультацию по вопросам миграции, а также подать заявку на восстановление семейных связей.

Всего Российский Красный Крест доставил более 365 тонн гуманитарной помощи людям, которые были вынуждены эвакуироваться на территорию России. Она включает в себя повседневную и верхнюю одежду, а также обувь, нижнее белье и предметы первой необходимости, включая гигиенические наборы, детские товары, мебель, технику, канцелярию и многое другое. Помощь оказывается по запросу, то есть в соответствии с теми потребностями людей, которые у них есть здесь и сейчас.

Продолжается и сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Перечислить средства можно по ссылке, а также через главную страницу на сайтах redcross.ru и мывместе.рф. Собрано уже свыше 46 миллионов рублей. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в ПВР, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами.

Все желающие могут присоединиться к оказанию помощи — в 47 регионах на базе региональных отделений Российского Красного Креста действует 121 пункт приема гумпомощи вынужденным переселенцам. Получить помощь вынужденные переселенцы могут как в пунктах временного размещения, так и в пунктах выдачи гуманитарной помощи. На данный момент работают 102 пункта в 38 регионах страны.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, миграционную карту, справку о регистрации по месту пребывания. В случае отсутствия справки человек может обратиться в пункт временного размещения либо, в случае проживания у родственников, в территориальное подразделение регионального Управления по вопросам миграции МВД России.

Адреса, по которым находятся пункты выдачи гуманитарной помощи, можно найти на сайте РКК.

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России РКК осуществляет свою деятельность в 84 регионах.