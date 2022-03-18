Нижний Новгород, , 18:12 — REGNUM На площади Минина в Нижнем Новгороде 18 марта состоялся концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. Перед нижегородцами выступил известный российский саксофонист Игорь Бутман. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы праздничного мероприятия.

Нижний Новгород

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В концерте-митинге участвовали представители общественных и патриотических организаций, жители Нижнего Новгорода и переселенцы из Донбасса.

«Мы очень благодарны нижегородцам за теплый прием и за помощь, которую нам оказывают. Здесь очень много людей, которые рады нам помочь словом и делом. Россия отличается своей добротой, своим умением дружить. Россия — это символ мира, потому что она дает нам жизнь, радость и любовь. Вы — наши братья. Восемь лет мы ждали этого и, наконец, воссоединились. Низкий поклон вам от всего Донбасса!», — сказала Татьяна Муртазина, эвакуированная в Нижегородскую область жительница Донбасса.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков в своем выступлении рассказал о целях специальной военной операции России на Украине начатой 24 февраля.

«Восемь лет назад мы в едином порыве впервые праздновали Крымскую весну. А сегодня наши офицеры и солдаты выполняют специальную задачу, защищая народ и интересы России от нацизма. Необходимо сплотиться вокруг нашей армии, всецело оказать поддержку. Девиз наших предков «Купно за едино» актуален как никогда. Мы русские! С нами — правда! И мы победим!» — сказал Паков.