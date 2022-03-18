Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге по итогам 2021 года на 13% уменьшилось количество впервые выявленных наркозависимых, по сравнению с 2020 годом, сообщил 18 марта губернатор Александр Беглов на расширенном заседании городской Антинаркотической комиссии.

Наркомания

«Сократилось число наркопреступлений. В том числе с участием несовершеннолетних. Снизилось и количество изъятых наркотиков», — отметил губернатор, заявив о необходимости вести более эффективную работу по профилактике наркозависимости среди несовершеннолетних.

Вместе с тем, в аппарате уполномоченного по правам ребенка Петербурга уточнили, что в Северной столице живет более 300 детей с пагубным употреблением алкоголя и наркотических средств. 277 из них — в возрасте 15−17 лет. Еще более 900 человек — из «группы риска», по сравнению с 2019 годом эта цифра выроста почти в 1,5 раза.

Добавим, что по данным комитета по социальной политике, в подведомственных ему центрах содействия семейному воспитанию в настоящее время находятся 20 воспитанников, имеющих стойкую наркотическую зависимость.