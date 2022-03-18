Мадрид, , 21:34 — REGNUM Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Тобелья) поделилась новой пластинкой под названием Motomami. Публикация проекта состоялась на всех музыкальных площадках 18 марта.

Rosalía Скриншот YouTube

Новый разножанровый релиз включил в себя 16 композиций, записанных на испанском и английском языках. В создании пластинки приняли участие The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Джеймс Блейк, Фаррелл Уильямс и другие популярные артисты.

Напомним, что Rosalía начала музыкальную карьеру в 2013 году, однако массовое признание пришло к артистке после премьеры совместного трека TKN с Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) в 2020 году. Позднее певица начала сотрудничать с другими музыкантами, в числе которых оказались The Weeknd и Билли Айлиш (Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл).

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