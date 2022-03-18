Владимир, , 18:03 — REGNUM Во Владимирскую область 17 марта прибыли 363 вынужденных переселенца с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Люди сказали мне, что они всего два дня как из-под выстрелов и взрывов… В числе прибывших — 117 детей. Те из них, кому нет восьми лет, даже не знают, что такое настоящий мир. Все эти годы и взрослые, и дети жили в постоянном страхе. Сейчас им, к счастью, ничего не угрожает. Здесь, у нас, они в безопасности», — поделился в своих социальных сетях врио губернатора Александр Авдеев.

Беженцев доставили в 11 пунктов временного размещения в Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Суздале, Камешковском, Ковровском и Собинском районах (всего в регионе развёрнуто 25 ПВР). По приезде вынужденных переселенцев ждал горячий ужин и отдых.

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«Медицинское обслуживание организовано. Семьям с детьми поможем со школами и садами, взрослым — с работой. Вакансии есть. Обязательно навещу людей в ближайшие дни. Посмотрю, как устроились, чем ещё можем поддержать и помочь. Отдельное спасибо жителям нашей области за сбор гуманитарной помощи!» — заявил Авдеев.