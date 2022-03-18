Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В Екатеринбурге на митинг-концерт по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с Россией пришли 12 100 человек. Об этом сообщили журналистам в полиции.

Участники митинга-концерта в Екатеринбурге 18 марта 2022 года

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Ещё 9,5 тыс. граждан приняли участие в других муниципалитетах Свердловской области. Всего в регионе прошло почти 40 разных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь лет со дня возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань исполнилось 18 марта.