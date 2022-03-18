Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности задержала начальника отдела материально-технического обеспечения ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Нижегородской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение от представителя одной из местных фирм, пообещав оказать содействие в заключении контракта на поставку спецоборудования для дочерней компании «Газпрома».

Против него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Теперь обвиняемому в коррупции сотруднику «Газпрома» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки.