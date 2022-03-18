Воронеж, , 17:44 — REGNUM Праздничное мероприятие в часть восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялось в Воронеже 18 марта. Почётными гостями концерта стали жители, вынужденно покинувшие Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничный концерт Пресс-служба администрации Воронежа

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Воронежский губернатор Александр Гусев поздравил собравшихся с праздником, подчеркнув, что восемь лет назад жители Крымского полуострова совершили исторический поворот, проявили решительность и смелость при определении своей судьбы.

«Сейчас за право выбирать свой путь борются жители ЛНР и ДНР. Наш регион территориально и духовно очень близок к ним, поэтому мы, наверное, особенно остро им сочувствуем. Не только сочувствуем, но и реально помогаем. Даем кров и все необходимое тем, кто вынужден спасаться на нашей территории» — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что поддержка нужна и российским военным, которые сегодня защищают Донбасс и отстаивают безопасность России. Глава региона подчеркнул, что, как и в 2014 году, наша страна сумеет преодолеть все трудности.

Жительница Донецкой народной республики Оксана Володина рассказала, что жители Донбасса тоже ежегодно отмечали Крымскую весну, а их «весна» наступила в зиму 22-го года, когда в феврале Россия признала свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Для гостей праздника состоялся концерт воронежских артистов и творческих коллективов.