Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Финском заливе сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, провалившихся под лед, где они находились несмотря на существующий запрет выхода на лед. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасение рыбака Пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

Напомним, с 15 марта в Петербурге действует запрет на выход на лед водоемов города. Несмотря на это, любители рыбалки продолжают выходить на тонкий лёд, не задумываясь о последствиях. Чтобы успеть прийти на помощь людям, спасатели проводят рейды в акватории Финского залива.

Так, 18 марта спасателям поступил сигнал о провалившемся под лёд человеке. В считанные минуты они прибыли к рыбаку, который, хоть и сумел выбраться из полыньи сам, добраться до берега самостоятельно не мог. Во время его транспортировки, на их глазах еще один рыбак ушел под лед.

«Спасатели отреагировали моментально, достав 61-летнего мужчину. На берегу его передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

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