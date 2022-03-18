Пекин, 18 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Представления стран Запада о «международном сообществе» имеют слабую связь с реальностью, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, опубликовавший 18 марта в своем аккаунте в Twitter картинку о мнении Запада о международном сообществе.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

В частности, он опубликовал карту мира, на которой изображены только США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и страны западной Европы. Все остальные страны мира не изображены вообще.

Китайский дипломат указал в подписи, что «Очевидно, что, когда Запад говорит о международном сообществе, он имеет в виду это».

«Международное сообщество, о котором вы постоянно слышите», — написано в самой картинке.