Вашингтон, 18 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В США 13-летний мальчик, находясь за рулем пикапа, врезался в автобус, в результате чего погибли девять человек, включая тренера колледжа по гольфу и шестерых его игроков, сообщает 18 марта Fox News.

ДТП

Заместитель председателя национального совета по безопасности на дорогах заявил во время пресс-конференции, что запасная левая передняя шина пикапа сдулась, в результате чего пикап и автобус врезались лоб в лоб на большой скорости, при этом оба транспортных средства загорелись.

Остается неясным, почему 13-летний мальчик, имя которого не разглашается, находился за рулем. Вместе с ребенком в машине находился 38-летний Генрих Сименс, который также погиб в результате аварии.