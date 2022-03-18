Москва, 18 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. 18 марта в Москве прошло заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Руководители ведущих предприятий, представители отраслевых ассоциаций, экономисты и эксперты обсудили необходимость новой индустриализации как стратегии реагирования на внешние вызовы.

Фото: ТПП РФ Константин Бабкин

Лидер Партии дела, председатель Совета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин считает, что в текущих условиях беспрецедентного внешнего экономического давления — особенно остро возник вопрос о новой индустриализации.

«Я бы хотел поговорить о долгосрочной стратегии экономического развития. Если сделаем свою страну местом, где лучше всего в мире заниматься производством, то решим все вопросы нашего государства. Для этого есть все предпосылки: обеспеченность ресурсами, большое количество населения. До сегодняшнего момента встраивание на вторых ролях в мировую экономическую систему вредило нашему собственному развитию. Поэтому необходима новая индустриализация с опорой на внутреннее производство, которая должна базироваться на «трех китах» — налоговая политика, денежно-кредитная политика и внешнеторговая политика. Налоговая политика должна иметь стимулирующую функцию. Наше предложение состоит в том, чтобы радикально снизить налоги, так как правительство собирает больше, чем тратит. Причем снизить в тех отраслях, где люди занимаются созидательным трудом. Больше денег нужно оставлять в регионах. Идеи по сведению всего населения в несколько крупных городах-агломераций — это пагубная стратегия», — заявил Константин Бабкин.

По мнению промышленника, экономическая политика должна быть направлена на то, чтобы наши производители находились в выигрышных условиях по принципу разумного протекционизма.

«Мы считаем, что рост экономики в России должен быть двухзначным ежегодно. Для этого необходимо перейти на рельсы новой индустриализации», — заключил Константин Бабкин.

Член Генсовета Партии дела, президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров поддержал все ключевые моменты, которые были изложены в документе по новой индустриализации. Он считает, что в нем правильно определены цели, которые говорят о том, что нам необходимо развитие промышленного комплекса с учетом опережающего развития обрабатывающего сектора.

Георгий Самодуров также поднял вопрос, связанный с кредитно-финансовой политикой, заявив, что политика Центробанка РФ не выдерживает критики. Он считает, что нужно перенаправить политику Центробанка с борьбы с инфляцией на сохранение рабочих мест, развитие производства, экономического благополучия и всего, что связано с развитием реального сектора.

«Те решения по ключевой ставке, которые принимает ЦБ на самом деле только разгоняет инфляцию и не способствует стабилизации экономического положения в стране», — заявил промышленник.

Георгий Самодуров также выдвинул антикризисные предложения от станкоинструментального сообщества. Из-за непростой ситуации с задержками и срывами поставок материалов и комплектующих изделий он предложил на этот год наложить мораторий на взаимное предъявление штрафных санкций за невыполнение сроков поставки. Также Самодуров призвал приостановить реализацию постановления правительства, которое определяет статус отечественного производителя, поскольку в части станкостроения к нему много трудновыполнимых вопросов. И самый важный вопрос для отрасли — это кредиты под 7−10% или субсидирование процентной ставки по кредитам.

По мнению Члена Генсовета Партии дела, председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзы, сейчас идеальное время для начала новой индустриализации. Патриотический подъем внутри страны может создать поддержку серьезным мерам, которые нужны для построения новой экономики.

«С 1930 по 1970 год мы вводили в строй по два крупных предприятия в день. Сейчас многие действуют до сих пор. Они требуют реновации, но все равно могут стать основой для российской промышленности следующего поколения. Нам нужен резкий приток средств в реальный сектор экономики, это так называемая политика расширенного денежного смягчения, которая применяется во всем мире. Центробанк ее должен применить под новые институты развития», — говорит эксперт.

Член Федсовета Партии дела, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что у многих в правительстве страшная экономизация сознания и нет реальных предложений по дальнейшей работе, и в целом нет цели у страны. По мнению Крупнова, этой целью должны стать полномасштабные производительные силы, а в основе развития должны быть предложения по конкретным проектам, поэтому он предлагает развивать 70 новых национальных индустрий.

«Правительство должно более конкретно и масштабно подходить к вопросу новой индустриализации. Пока мы не начнем ставить предметные цели для развития прорывных индустрий в единицах произведённой продукции, килограммах, метрах, часах, мы будем барахтаться в этом экономизме и заниматься только демагогией», — заявил Крупнов.

По итогам работы участники заседания Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России разработают и направят в правительство России, профильные министерства, налоговую и антимонопольную службу пакет конкретных экономических предложений и антикризисных мер. Они касаются налогового обложения, таможенных пошлин, заключения дополнительных торговых соглашений со странами не поддерживающими антироссийские санкции, кредитования реального сектора экономики.