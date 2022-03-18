Москва, 18 марта 2022, 21:33 — REGNUM Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) выпустила ролик «Не перегори», затрагивающий тему психического здоровья. Выход клипа состоялся 18 марта на YouTube-канале исполнительницы.
Новая видеоработа раскрывает истории юношей, занимающихся продажей наркотиков и сталкивающихся с тяжёлыми последствиями такого рода занятий. Режиссёром ролика выступил Семён Багиров.
Напомним, что Mary Gu начала профессиональную музыкальную деятельность в 2018 году. 12 марта 2020 года певица представила дебютный альбом «Дисней».
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