Пенза, , 17:35 — REGNUM В Пензенской области отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в митинге-концерте «Крымская весна», состоявшемся 18 марта в Пензе, приняли более 2,5 тыс. жителей, сообщает правительство региона.

Концерт-митинг «Крымская весна» в Пензе Pnzreg.ru

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В акции самыми активными участниками стали молодежь, студенты, люди средних лет. Также мероприятие посетили жители Донбасса, эвакуированные в Пензу. Вынужденные переселенцы поблагодарили Пензенскую область за гостеприимство и за оказание помощи в трудную минуту.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что «без полной денацификации и демилитаризации Украины нельзя решить вопрос безопасности Донбасса, поэтому наши войска находятся на территории соседнего государства».

Предстоит серьезная работа, но страна выйдет изменившейся из этой ситуации, считает глава Пензенской области.

«Это будет совершенно другая Россия — вставшая на ноги, уверенная в себе, способная решать геополитические задачи. Россия, с которой считается весь мир!» — дополнил Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Пензенской области 18 марта обратился к жителям и поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, а также поддержал жителей Донбасса.

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