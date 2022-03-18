Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Стоматолог из американского штата Висконсин заработал миллионы долларов, намеренно повреждая зубы своих пациентов и взимая с них плату за дополнительное лечение, сообщает 18 марта Fox News со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры штата.

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Стоматолог Скотт Чармоли был осужден по пяти пунктам обвинений в мошенничестве и двум пунктам обвинений в даче ложных показаний, связанных с вопросами здравоохранения, сообщил прокурор США Ричард Фролинг из Восточного округа штата Висконсин.

С учётом предъявленных обвинений мужчине грозит до 60 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в июне.