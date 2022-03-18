Йошкар-Ола, 18 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев и все члены правительства республики перечислили свой однодневный заработок для оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса, в том числе эвакуированным в Россию. Об этом 18 марта сообщает организационно-аналитическое управление главы региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Принял решение, что дневной заработок перечислю пострадавшим жителям Донбасса. Призываю всех присоединиться к этому решению. Безусловно, это дело добровольное, но рассчитываю, что наши коллективы также поучаствуют в данной акции», — сказал руководитель республики.

Евстифеев подчеркнул, что жители марийского края всегда готовы оказать помощь и прийти на выручку тем, кто в этом нуждается. Подтверждение тому — активный сбор вещей и продуктов питания среди населения и республиканских учреждений для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Так, 14 марта Марий Эл направила два грузовых автомобиля с 13 тоннами гуманитарного груза — это продовольствие и товары первой необходимости, которые по зову сердца предоставили марийские предприятия, общественные организации, неравнодушные граждане, волонтеры, школьники, Йошкар-Олинская и Марийская епархия, отметил глава региона.

В настоящее время формируется гуманитарный груз из строительных материалов (фанера, пиломатериалы и т.д.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на расчетные счета, созданные для сбора пожертвований в целях оказания гуманитарной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также вынужденно покинувшим территорию Донбасса, жители Марий Эл перечислили около полумиллиона рублей.

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