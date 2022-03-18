Москва, , 17:21 — REGNUM Торги на Московской бирже были приостановлены во избежание резких колебаний стоимости ценных бумаг. Об этом 18 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа», — заявила Набиуллина.

«Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов, Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ», — указала она.