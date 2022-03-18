Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Военные США и их сателлиты наладили прямую линию связи с Россией для предотвращения вооружённого конфликта между Россией и НАТО из-за недопонимания в ситуации боевых действий на Украине, сообщает 18 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению агентства, представители НАТО не фиксируют попыток России провоцировать или вступать в столкновение с силами стран альянса.

Тем не менее, США и их сателлиты усиливают патрулирование и разворачивают комплексы ПВО Patriot («Пэтриот») возле украинской границы.

Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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