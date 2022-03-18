Чикаго, США, 18 марта 2022, 21:33 — REGNUM Американский рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустил видео на очередной трек из недавнего альбома. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 18 марта.
В опубликованном клипе под названием Computer Murderers музыкант демонстрирует роскошный образ жизни с дорогостоящей одеждой, ювелирными украшениями и сотнями денежных купюр. Съёмки работы проходили в апартаментах рэпера в Чикаго (США).
Напомним, что 11 марта 2022 года Lil Durk представил новый альбом «7220». Пластинка, включившая в себя 17 песен, стала седьмым полноформатным проектом исполнителя.
Читайте ранее в этом сюжете: Группа «2Маши» планирует продолжить выступать в России, несмотря на запрет
Читайте развитие сюжета: Mary Gu рассказала о внутреннем опустошении в новом видеоклипе