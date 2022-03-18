Чикаго, США, , 21:33 — REGNUM Американский рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустил видео на очередной трек из недавнего альбома. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 18 марта.

Lil Durk Скриншот YouTube

В опубликованном клипе под названием Computer Murderers музыкант демонстрирует роскошный образ жизни с дорогостоящей одеждой, ювелирными украшениями и сотнями денежных купюр. Съёмки работы проходили в апартаментах рэпера в Чикаго (США).

Напомним, что 11 марта 2022 года Lil Durk представил новый альбом «7220». Пластинка, включившая в себя 17 песен, стала седьмым полноформатным проектом исполнителя.

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