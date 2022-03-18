Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали проверку после заявления матери подростка, которого одноклассники избили в туалете школы. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полицейский

Напомним, избиение 13-летнего учащегося одной из школ Приморского района произошло 16 марта. Вечером того же дня мать показала своего сыну врачу, который оценил травмы средней степени тяжести, но подросток от госпитализации отказался.

«Мать потерпевшего обратилась в полицию, с заявлением принять меры. Проводится проверка», — уточнили в Главке.

Напомним, что инцидентом также заинтересовались в районной прокуратуре, которая проверяет исполнение законов о профилактике и безопасном нахождении несовершеннолетних в образовательном учреждении.