Москва, , 17:14 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 1,9%. Об этом 18 марта сообщает оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 11 марта этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 53,6%. При этом 18 марта уровень коллективного иммунитета в России опустился до отметки в 51,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории России было выявлено 34 442 новых случая заражения коронавирусом.

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