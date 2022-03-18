Москва, 18 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 1,9%. Об этом 18 марта сообщает оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 11 марта этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 53,6%. При этом 18 марта уровень коллективного иммунитета в России опустился до отметки в 51,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории России было выявлено 34 442 новых случая заражения коронавирусом.