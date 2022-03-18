Москва, , 17:13 — REGNUM Ключевая ставка будет понижена после стабилизации ситуации в экономике РФ. Об этом 18 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«В конце февраля банки испытали масштабный отток рублёвых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады. Повышение ставки сыграло в этом ключевую роль. Что касается кредитования, то его в последние недели рост продолжился. Но скорее всего это связано с использованием ранее одобренных лимитов. В дальнейшем мы ожидаем ослабление кредитной активности», — заявила Набиуллина.

«Отмечу, что такой рост ставок — временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться», — указала она.