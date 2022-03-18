Москва, , 17:12 — REGNUM Решение международного агентства S&P понизить кредитный рейтинг России «ССС-» до «CC» — это политический, а не экономический шаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Несмотря на то, что Россия в полном объеме исполнила обязательства по выплате купона по еврооблигациям в долларах, S&P в очередной раз понизил рейтинг нашей страны. Это даёт основания полагать, что шаг скорее политический, чем экономический, — сказала Лебединская. — Его нужно воспринимать как ещё один пакет санкций. Согласно закону предельной полезности, каждая дополнительная единица блага (в нашем случае антиблага) приносит всё меньшее приращение полезности».

При этом она уточнила, что хотя ситуация накалена, но не драматична, так как нынешнее качество российской экономики на порядок выше, чем семь лет назад.

«Понижение рейтинга для потенциальных инвесторов будет означать, что любые инвестиции в российские предприятия для инвестора будут менее ликвидны: снижение собственной балансовой оценки, имиджевые риски и так далее. Но это не означает отмены инвестиций, они будут, но только внутренние, тем более что экспортная выручка все равно должна быть освоена», — уточнила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что падение кредитных рейтингов России обернется не экономическими, а репутационными последствиями.

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