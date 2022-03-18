Москва, 18 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Основанием для резкого повышения ключевой ставки Банка России может стать серьезный рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Утверждать, что ставка в 20% оказывает, несомненно, негативное воздействие можно было бы в иной, чем нынешняя, ситуация, — сказала Абрамова. — Сегодня это экстренная мера, сдерживающая возможный спрос на валюту (хотя этот процесс тоже сегодня регулируется отнюдь не ключевой ставкой), влияющая на ставки по депозитам и частично решающая проблемы ликвидности банков — по крайней мере на срок 91 день — и покрывающая инфляционный рост».

Как полагает экономист, основанием для очередного повышения ставки может быть резкий рост инфляции, что во многом зависит и от поведения потребителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамова объяснила, правильно ли поступил ЦБ РФ, повысив ключевую ставку.