Челябинск, , 17:10 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело по факту сокрытия денег от налогообложения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Налоги

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По данным следствия, руководящие лица одной организации уклонились от уплаты более 2,3 млн рублей. Они производили расчёты через счета третьих лиц.

Сейчас ведутся следственные действия. Устанавливается круг виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный случай в регионе. При этом некоторые попавшиеся смогли избежать уголовного наказания, возместив ущерб бюджету.