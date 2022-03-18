Москва, 18 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. После повышения ключевой ставки до 20% российской банковской системе удалось достичь стабилизации. Об этом 18 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Что мы имеем сегодня? Банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объёме», — заявила Набиуллина.