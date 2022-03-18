Москва, 18 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Состояние российской денежной сферы зависит не от инструментов денежно-кредитного регулирования, а от срочных антикризисных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова. Так она прокомментировала решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 20%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Большинство экономистов-экспертов предполагали, что ключевая ставка останется неизменной, поскольку сегодня макроэкономическая ситуация и состояние денежной сферы в значительной степени зависит не от изменения инструментов денежно-кредитного регулирования, а от принятия срочных антикризисных мер. Поэтому решение Банка России предсказуемо и, полагаем, что верное», — сказала Абрамова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Банка России прокомментировал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.