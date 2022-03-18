Москва, , 17:09 — REGNUM События последних дней внесли сущностные изменения в наши представления о политическом устройстве мира. Казавшиеся стопроцентно надёжными основания глобальной общественной системы разрушились за несколько недель. Вместе со всей мировой экономикой пострадали гуманитарные взаимосвязи между Россией и цивилизованным зарубежьем, остановились (или будут в ближайшее время остановлены) практически все совместные научные проекты.

Книги Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Неожиданно обвалилась даже ориентированная на Запад международная торговля русскими книгами, значение которой состояло в поставке ведущим университетам и научным библиотекам достоверной информации об успехах и недостатках нашего национального развития. Судя по всеобщей отмене валютных платежей, отправка за рубеж отечественных изданий будет (во всяком случае в ближайшее время) принесена в жертву принципу cancel Russia.

Возможно не всем известно, что основные покупатели (США, Канада, Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария и Япония) вывозили до украинского конфликта ежемесячно несколько тонн (!) русских научных и общественно-политических книг. При этом с 2014 г. почти перестали покупать наши издания Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша, однако на поведение сателлитов нам ориентироваться не стоит.

К сожалению, именно стратегическое значение печатных книг и книжной торговли в нашей стране до конфликта сильно недооценивалось. Например, отечественные библиотеки почти не комплектовались украинской литературой. Многое на Украине оказалось в России неприятной неожиданностью.

Впрочем, глобальные конфликты часто способствуют пересмотру прежних ошибочных подходов и решений. Мы, кажется, подошли к пониманию того, что наша страна должна находиться в центре, а не на обочине мирового развития. А это подразумевает и новые принципы комплектования главных национальных библиотек.

Во-первых, сознавая ответственность за весь русский мир, мы должны стремиться к покупке каждой книги, журнала или газеты на русском языке, независимо от места их выхода. В первую очередь, это касается изданий стран СНГ и Прибалтики, о русской жизни которых мы осведомлены совершенно недостаточно.

Во-вторых, нужно интенсивнее пополнять имеющиеся коллекции, закрывать зияющие лакуны и закупать стратегически важные научные книги и журналы, особенно из развитых стран, относящихся к нашим геополитическим противникам.

В-третьих, мы должны попытаться вести деятельность не на валюту, которой теперь будет остро не хватать, а на рубли.

Как это всё осуществить и совместить в условиях, когда западные кредиты недоступны, а свои доступны, но слишком дороги? Мне представляется, что можно использовать собственные ресурсы крупных библиотек, а также возможности дружественных книготорговых фирм не из США и Великобритании¸ а из стран, где на санкции смотрят не так строго. Надо делать следующее:

1. Заключить с участием 3−4 крупнейших библиотек (например, РГБ, ГПНТБ, РНБ; впоследствии к проекту могут присоединиться заинтересованные академические, отраслевые и ведомственные библиотеки) и книготорговых фирм из Германии и Японии (желающие есть) среднесрочные договоры о комплектовании. В соответствии с этими договорами гарантировать ежемесячные закупки у этих фирм определённого объёма иностранных книг по международной среднерыночной цене за рубли по курсу ЦБ.

2. Авансировать в начале каждого года книготорговую деятельность указанных фирм в размере не менее 1/3 годового объёма . Аванс при этом — насущная необходимость, так как является не только обыкновенным кредитом, но и инструментом для покупки российских, белорусских и украинских изданий с целью их продажи в дальнем зарубежье за валюту.

3. Поскольку книготорговые организации Германии и Японии пока не имеют представительств, зарегистрированных в Торговой палате, подключить к договорам с ними российского гарантирующего участника (подписав трёхсторонние договоры в соответствии с действующим законодательством).

Эти меры позволят не только преодолеть последствия кризиса, но и выведут комплектование ведущих отечественных библиотек на новую ступень, приблизив его к лучшим американским и европейским образцам.