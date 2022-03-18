Москва, 18 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Тот факт, что в ЕС годовая инфляция ускорилась до рекордных 5,9%, объясняется действием сразу двух факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Евросоюз

«Это двойной удар. Во-первых, это отголоски ковидной ситуации. И США, и Евросоюз для помощи людям и бизнесу напечатали массу денег, которая оценивается примерно в 12 трлн долларов. А товаров под эти деньги они не создали. Поэтому все подняли цены. И естественно, пошла инфляция, — сказал Остапкович. — Во-вторых, сработала нынешняя риторика в стиле «будет ужас с углеводородами». Это тоже вызывает инфляционный шок, но мне кажется, что максимум за год рынок наведет порядок. Я думаю, что спрос и предложение найдут равновесие. Но это будет тяжелый год для Европы и США. Но это не кризис. Все основные фондовые индексы показывают хорошую динамику. И банковская система работает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в 2023 году ставка ФРС вполне может превысить предел финансовой прочности американской экономики.